Forças de segurança da Alemanha fazem megaoperação para capturar fugitivo armado

FRANKFURT - Forças de segurança da Alemanha montaram uma operação com centenas de agentes para capturar um fugitivo armado no sudoeste do país. De acordo com a polícia alemã, o homem - um sem-teto vestido com roupas de combatente - desarmou uma patrulha policial e se escondeu na Floresta Negra, uma região de mata nativa próxima à fronteira com a França.

Segundo o relato policial, o homem já seria conhecido pelos serviços de segurança por vários crimes de porte de arma ilegal e conflito com a polícia. No momento da fuga ele estaria armado com um arco, faca e várias armas de fogo.

No domingo, ele conseguiu desarmar uma patrulha policial que tentou expulsá-lo do local onde se encontrava e fugiu para a Floresta Negra. Centenas de agentes, incluindo forças especiais e helicópteros, foram mobilizadas para encontrá-lo.

Quando a patrulha o localizou inicialmente, "ele de repente sacou uma arma de fogo e ameaçou os policiais, que não tiveram tempo de reagir", disse a polícia, acrescentando que "provavelmente" o homem escapou com as armas de serviço dos policiais.

"Fiquem em casa e não deem carona para ninguém", alertou a polícia local de Oppenau, onde aconteceu a fuga no domingo pela manhã./ AFP