Forças de segurança da Tunísia matam 7 supostos jihadistas escondidos em uma casa

TÚNIS - Forças de segurança tunisianas mataram nas últimas horas sete supostos jihadistas na cidade de Ben Guerdane, onde na segunda-feira ocorreu uma tentativa de ataque terrorista no qual 55 pessoas morreram, entre elas agressores, policiais, soldados e civis.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira, 9, o Ministério do Interior afirmou que a operação de busca dos envolvidos no ataque prossegue na cidade e nas zonas próximas à fronteira com a Líbia.

O porta-voz do Ministério da Defesa, Belhassen Oueslati, explicou que a operação aconteceu durante a noite na área de Beneri. Segundo ele, os suspeitos haviam se escondido em uma casa e resistiram com fuzis. Oueslati também confirmou a detenção de 16 suspeitos nas operações de terça-feira em Ben Guerdane, cuja população segue sob toque de recolher.

Além disso, duas pessoas que poderiam ter participado ou ajudado os radicais foram detidas nesta quarta-feira na cidade de Nebuel, a 50 km de Túnis, e uma terceira em Kairouan, quarta cidade santa mais sagrada do Islã.

Também na terça-feira, outro suposto jihadista morreu e um foi detido em um ataque das forças de segurança a uma casa na qual haviam se escondido, perto de um imóvel que os terroristas atacaram na segunda-feira. Um dos suspeitos se rendeu ao ser rodeado, enquanto o outro enfrentou as forças de segurança com tiros até ser morto, afirmaram as fontes sem oferecer mais detalhes.

Forças especiais antiterrorista e do Exército rastreiam Ben Guerdane e outras zonas próximas à fronteira com a Líbia desde o início da semana à procura de cúmplices e supostos autores do ataque de segunda-feira.

Na tentativa de ataque, o mais grave sofrido até o momento pelas forças de segurança tunisianas no sul do país, morreram 36 jihadistas, 12 membros das forças de segurança do Estado e 7 civis, segundo números oficiais.

Outros sete supostos atacantes foram detidos e interrogados na segunda-feira, o que permitiu desmantelar três locais de armazenamento de armas e encontrar um caminhão carregado de armamento sofisticado, revelou o primeiro-ministro tunisiano, Habib Essid.

Ben Guerdane, uma das cidades da Tunísia com mais vínculos com o Islã radical, amanheceu nesta quarta-feira sob um clima relativamente calmo, após uma noite na qual, segundo as autoridades, foi respeitado o toque de recolher imposto.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, embora as pesquisas apontem para o braço líbio do grupo jihadista Estado Islâmico, já que grande parte dos agressores se infiltrou a partir desse país. /EFE