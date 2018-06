Forças de segurança do Iraque entram na maior refinaria de petróleo do país As forças de segurança do Iraque se posicionaram ao redor e dentro da maior refinaria de petróleo do país neste sábado, em Beiji, em meio a confrontos com militantes do Estado Islâmico, disse o comandante militar da província Salahuddin, Abdel-Waha al-Saadi.