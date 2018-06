Forças de segurança egípcias invadem mesquita Forças de segurança egípcias invadiram uma mesquita no Cairo neste sábado, após dispararem contra homens armados que atiravam de um minarete, cercando centenas de simpatizantes do presidente deposto Mohammed Morsi que se refugiaram no local após os violentos conflitos de ontem deixarem pelo menos 173 mortos.