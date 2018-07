Forças de segurança matam 12 manifestantes Confrontos em Sanaa, capital do Iêmen, terminaram ontem com um saldo de 12 mortos e quase 40 feridos. Forças de segurança iemenitas usaram gás lacrimogêneo e munição real para reprimir manifestantes que pediam a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh, que está no poder há 33 anos. Na sexta-feira, um ataque de aviões não tripulados dos EUA matou nove pessoas, incluindo o filho de um líder da Al-Qaeda no país morto em setembro.