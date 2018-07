Forças do Bahrein montam segurança ao redor de GP Testemunhas afirmam que forças de segurança no Bahrein estão montando postos de segurança e trazendo veículos blindados para possível confronto com manifestantes no dia do GP de Fórmula 1 no Bahrein. O grupo de segurança se posicionou logo após o início da corrida neste domingo.