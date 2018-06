Forças do governo da Síria fazem forte ataque a Qusair

Os ataques deste sábado foram feitos com foguetes, morteiros e tiros de tanques logo depois do amanhecer, de acordo com informações de Hadi Abdullah, um ativista de Qusair, e do Observatório. Ambos disseram que esse foi o bombardeio mais intenso desde que o regime lançou sua ofensiva mais recente na região, há uma semana. Os disparos puderam ser ouvidos em áreas da fronteira com o Líbano e na cidade síria de Homs.

A imprensa síria afirmou que as forças do governo estão ganhando força, mas ativistas locais negam a informação e dizem que os rebeldes continuam defendendo suas posições. Qusair é estratégica para Assad porque fica em um corredor de terras que liga duas áreas importantes para suas tropas - a capital Damasco e o litoral do Mar Mediterrâneo. Para os rebeldes, manter Qusair significa proteger uma linha de suprimentos para o Líbano.

O combate sobre Qusair tem destacado o crescente papel do Hezbollah, que é apoiado por forças iranianas. Inicialmente a milícia negou envolvimento, mas não pode mais fazer isso desde que dezenas de integrantes do grupo foram mortos em Qusair e enterrados em grandes funerais no Líbano. As informações são da Associated Press.