Forças do governo sírio lançam ampla ofensiva em Homs Forças do governo sírio lançaram neste sábado uma série de ataques na cidade de Homs, a terceira maior do país, usando artilharia, tanques e aviões de guerra, numa tentativa de capturar bairros dominados por rebeldes, segundo relato de ativistas. Nas últimas semanas, o exército do presidente Bashar Assad tem feito uma ampla ofensiva na província de Homs com o objetivo de reocupar parte do território perdido para oposicionistas desde o início da crise da Síria, há 27 meses.