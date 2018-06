Um jornalista da Associated Press informou que viu uma coluna de dezenas de veículos pesados, incluindo tanques e um lançador de foguetes, avançando no território rebelde neste domingo. Já o Conselho da Segurança Nacional informou que as forças do governo tomaram uma delegacia de polícia em Luhansk, após confronto na vizinhança de Velika Vergunka. Fonte: Associated Press.