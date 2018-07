Forças do novo governo entram em Bani Walid na Líbia Combatentes que apoiam o novo governo da Líbia entraram nesta segunda-feira no centro de Bani Walid, uma das últimas áreas em poder de forças leais ao ex-líder Muamar Kadafi, disse um comandante do Conselho Nacional de Transição (CNT). Os combatentes atacaram o oásis, localizado 170 quilômetros a sudeste de Trípoli, pelo norte e pelo sul e se encontraram no centro da cidade, segundo o comandante Salem Ghit.