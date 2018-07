Forças do novo governo líbio avançam sobre Sirta

O coronel Younis al-Abdally, comandente em Sirta, disse que suas tropas cercaram combatentes ligados a Kadafi numa pequena área no bairro de Dollar Street. O anúncio foi feito após dias de violentos combates. Os novos governantes líbios esperam tomar o controle total de Sirta, cidade natal de Kadafi, nesta semana

Combatentes ligados a Kadafi mantêm o enclave de Bani Walid, onde as forças do novo governo também avançaram após semanas de confrontos. Acredita-se que figuras importantes do antigo regime estejam escondidas na cidade.

Ontem, 17 combatentes do novo governo foram mortos e 50 ficaram feridos em confrontos em Bani Walid, segundo um oficial militar em Trípoli. "Nós perdemos 17 combatentes em violentos conflitos no domingo e nossas forças se retiraram do aeroporto e eles tomaram o controle do local", disse Salem Gheith, chefe do comando militar do Conselho Nacional de Transição (CNT). Segundo ele, a nova liderança líbia disse que foi um "retrocesso tático".

Líderes do CNT disseram que vão declarar a vitória após a libertação de Sirta, porque isso vai significar que eles controlam todos os portos do país. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.