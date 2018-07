Forças do novo regime da Líbia capturam Sirta As tropas do novo regime líbio tomaram as últimas posições de partidários de Muamar Kadafi na cidade onde o ex-líder nasceu, Sirta. Com isso, acabaram com o maior foco de resistência de partidários de Kadafi, dois meses após as novas forças tomarem a capital do Líbia, Trípoli.