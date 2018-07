Forças do Paquistão matam 34 militantes no noroeste do país Forças paramilitares paquistanesas mataram 34 integrantes do Taliban em confrontos numa região tribal perto da fronteira afegã nesta quinta-feira, disseram os militares, num momento em que os Estados Unidos aumentam a pressão sobre o governo do Paquistão para que intensifique a repressão sobre os militantes.