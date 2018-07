Forças do regime Sírio lançam ofensiva em Damasco Forças do regime sírio lançaram um ataque contra redutos da oposição em Damasco, após os rebeldes tomarem os postos de fronteira da Síria com a Turquia e com o Iraque. Combatentes rebeldes também entraram em confronto com as tropas em diversos bairros de Aleppo na sexta-feira. O conflito foi classificado pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos, baseado no Reino Unido, como o mais violento até agora na segunda maior cidade da Síria.