Forças dos EUA chegam ao Iraque para avaliar tropas

O contra-almirante John Kirby, porta-voz do Pentágono, também disse que os EUA irá enviar até 35 missões de vigilância para o Iraque para realizar um mapeamento detalhado no terreno à medida que as tropas iraquianas combatem uma insurgência agressiva e veloz.

Kirby disse ainda que as tropas norte-americanas estão criando um centro de operações conjuntas em Bagdá e que a insurgência no país é bem organizada e é ajudada por combatentes estrangeiros e simpatizantes sunitas. Fonte: Associated Press.