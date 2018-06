Forças egípcias matam 7 supostos jihadistas no Sinai Forças de segurança do Egito mataram ontem pelo menos 7 pessoas acusadas de integrarem redes terroristas no Norte do Sinai. Na semana passada, ataques de militantes deixaram 16 guardas egípcios que estavam na fronteira com Israel mortos. Dois dias depois, helicópteros de ataque do Egito teriam matado cerca de 20 jihadistas.