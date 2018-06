Forças francesas destroem casa de líder islâmico em Mali Forças militares francesas destruíram a casa do líder de um grupo ligado à Al Qaeda, no norte de Mali, no reduto islâmico de Timbuctu, neste domingo. De acordo com um fonte da área de segurança do país, a residência de Iyad Ag Ghaly, chefe do grupo Ansar Dine, foi atingida durante um ataque aéreo.