Forças iemenitas matam 16 militantes da Al-Qaeda

SANAA - Forças do governo iemenita atacaram redutos da Al-Qaeda no sul do país e mataram 16 militantes nesta segunda-feira, 14, informaram oficiais militares.

Em uma das ofensivas, aviões bombardearam um esconderijo da Al-Qaeda a cerca de 70 quilômetros da cidade de Zinjibar, capital da província de Abyan, deixando 10 insurgentes mortos.

Em outro ataque, o exército iemenita lançou mísseis contra um veículo nos arredores da cidade de Lawder, matando seis militantes. A Al-Qaeda foi expulsa de Lawder no ano passado e vem, desde então, tentando reconquistar o controle da cidade.

Os ataques de hoje vieram um dia depois de o governo matar outros 30 militantes em bombardeios a posições da Al-Qaeda por todo o sul do país.

As informações são da Associated Press