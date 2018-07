Forças iemenitas retomam confrontos com manifestantes

Testemunhas informaram que franco atiradores abriram fogo contra uma multidão de dezenas de milhares de protestantes que marchavam pelas ruas de Sanaa pedindo a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh.

Membros da Guarda Republicana, unidade liderada por Ahmed, filho de Saleh, lançaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Segundo as testemunhas, as forças de Ahmed entraram em confronto perto da Praça da Mudança com tropas antigoverno do renegado general Ali Mohsen al-Ahmar, que desertou e se juntou aos protestos meses atrás.

Partidários do regime de Saleh também tentaram reprimir grandes manifestações na cidade de Taiz, no sul do Iêmen, matando uma mulher e ferindo outras sete pessoas, de acordo com autoridades médicas.

A violência deste domingo surge depois que forças de segurança atiraram ontem contra cerca de 300 mil protestantes em Sanaa, deixando 12 mortos e aproximadamente 300 feridos. As informações são da Associated Press.