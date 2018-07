Forças iranianas matam 5 rebeldes curdos A agência de notícias oficial do Irã informou que a Guarda Revolucionária do país matou cinco rebeldes curdos em um ataque que destruiu um dos quartéis-generais do grupo no noroeste do Irã. A IRNA diz que a operação começou no sábado à noite e terminou no domingo de manhã, e foi realizada ao longo da fronteira iraquiana perto da cidade amplamente curda de Sardasht.