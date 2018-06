Forças iraquianas e Estado Islâmico combatem em Ramadi

Os combates se concentraram no bairro de Sijariya, a leste de Ramadi, capturado pelos extremistas na sexta-feira. Um funcionário do conselho provincial de Anbar descreveu os intensos combates na manhã deste sábado, com o disparo de morteiros dos dois lados. Ele falou em condição de anonimato porque não tem autorização para falar com jornalistas.

Testemunhas locais, que também falaram em condição de anonimato por temer represálias, confirmaram os relatos.

Há meses o grupo Estado Islâmico vem tentando tomar Ramadi, a capital da província de Anbar. A fonte do governo da capital disse também que na sexta-feira combatentes do Estado Islâmico mataram a tiros vários homens da tribo al-Bu Fahd, que participam da luta contra o grupo militante.

Combatentes do Estado Islâmico mataram mais de 200 homens, mulheres e crianças da tribo sunita de Al Bu Nimr, também de Anbar, nas últimas semanas, aparentemente em represália ao fato de a tribo ter se alinhado às forças de segurança iraquianas e, no passado, com as forças norte-americanas.

Também neste sábado, a explosão de duas bombas nas proximidades de Bagdá mataram oito pessoas e feriram 21. Fonte: Associated Press.