Forças iraquianas expulsam militantes de Beiji

As fontes disseram que tropas iraquianas também levantaram o cerco que os militantes faziam à refinaria da cidade, a maior do país.

Os integrantes das forças de segurança, que conversaram por telefone de Beiji, falaram em condição de anonimato porque não têm autorização para falar com meios de comunicação.

A televisão estatal iraquiana também relatou a "libertação de Beiji", citando como fonte um importante comandante militar na região, o general Abdul-Wahab Al-Saadi.

Extremistas do Estado Islâmico capturaram Beiji durante os ataques realizados no norte e oeste do Iraque em junho. As forças iraquianas haviam entrado em colapso após estes ataques, mas vêm se reagrupando e partiram para a ofensiva. Beiji é a maior localidade que recapturaram até agora. Fonte: Associated Press.