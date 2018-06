Forças iraquianas retomam ofensiva em direção ao leste de Mossul

BAGDÁ - Tropas iraquianas retomaram nesta segunda-feira, 31, uma ofensiva coordenada em direção a Mossul, última grande cidade sob domínio do Estado Islâmico, tendo como alvo a margem leste do rio Tigre, que divide a cidade, disseram autoridades militares.

A unidade antiterrorismo do Exército interrompera seu avanço na semana passada após conquistar terreno mais rápido do que outras forças do fronte, para permitir que elas diminuíssem o espaço e também se aproximassem da cidade.

Forças de segurança do Iraque e combatentes curdos peshmergas iniciaram a ofensiva em 17 de outubro, com apoio aéreo e em solo de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista sunita.

Milícias xiitas iraquianas pró-Irã se juntaram ao confronto no sábado, buscando cortar a rota entre Mossul e Raqqa, principal reduto do Estado Islâmico na Síria. / REUTERS