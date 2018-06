Forças israelenses matam 3 manifestantes e deixam centenas de feridos na fronteira de Gaza

GAZA - Soldados israelenses mataram a tiros três manifestantes e deixaram centenas de feridos na fronteira com a Faixa de Gaza nesta sexta-feira, 27, horas depois de o chefe de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) criticar Israel pelo uso de “força excessiva” contra manifestantes.

No total, 456 palestinos foram atendidos por socorristas, dos quais pelo menos 178 foram feridos por munição real e 19 por balas de aço revestidas de borracha, dos quais dois estão em estado grave e outros dois em condições críticas, segundo o ministério da Saúde de Gaza.

Desde o começo dos protestos há cinco semanas, as tropas israelenses já mataram 41 palestinos e feriram mais de 5 mil desde que moradores de Gaza iniciaram protestos ao longo da cerca da fronteira em 30 de março para exigir o direito de retorno de refugiados palestinos.

Nesta sexta-feira tropas terrestres israelenses, entrincheiradas atrás de fortificações de seu lado da cerca da divisa de 40 quilômetros, dispararam munição real e gás lacrimogêneo contra manifestantes em cinco locais do lado de Gaza.

Os distúrbios na fronteira começaram após a oração do meio-dia, quando aumenta o número de palestinos que comparecem aos cinco pontos de protesto distribuídos ao longo da cerca divisória com Israel. O porta-voz do Exército de Israel, Jonathan Conricus, disse que hoje foram registrados "sérios e irregulares" ataques contra a cerca de segurança instigados por líderes do movimento islamita Hamas.

Conricus, que estimou que entre 12 mil e 14 mil palestinos participaram dos protestos, afirmou entre "200 a 400 arruaceiros atacaram deliberadamente a cerca com coquetéis molotov e pedras" e a queimaram, e acrescentou que não será tolerado que o Hamas utilize civis e menores para se infiltrar.

Os protestos ocorrem em um momento de frustração crescente para os palestinos, já que as perspectivas de criação de um Estado palestino independente parecem escassas. As conversas de paz entre Israel e os palestinos estão emperradas há vários anos, e os assentamentos israelenses nos territórios ocupados se expandiram.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, classificou a perda de vidas de “deplorável” e disse que um “número estarrecedor de ferimentos” foi causado pelo emprego de munição fatal. / REUTERS, EFE e AFP