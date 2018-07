Forças oficiais matam 7 no Norte do Cáucaso As forças de segurança russas mataram ontem sete supostos militantes islâmicos na Província Kabardino-Balkaria, no Norte do Cáucaso, afirmou a agência de notícias oficial Interfax. Três dos suspeitos foram mortos em dois carros que não teriam parado em um bloqueio, segundo policiais que não se identificaram. Numa ação separada, que resultou na prisão de oito pessoas, ocorreram as outras mortes.