Forças pró-Rússia tomam 2 navios ucranianos na Crimeia

A tomada da corveta ucraniana Khmelnitsky em Sebastopol teve disparos de tiros, mas nenhum ferido, relatou um fotógrafo da AP que estava no local. Outro navio, o Lutsk, também foi cercado por forças pró-Rússia. O Ministério da Defesa da Ucrânia ainda não havia se manifestado sobre os incidentes.

Mais cedo, o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Leonid Polyakov, acusou tropas russas de ameaçar constantemente invadir bases militares onde soldados ucranianos estavam instalados, de acordo com a agência de notícias Interfax. Em Genebra, o embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, Yuri Klymenko, alertou sobre a deterioração das relações entre os dois vizinhos, afirmando que a Rússia parece estar se preparando para uma "invasão militar" a outras áreas ucranianas. Klymenko disse que há "indicações de que a Rússia está no caminho de desencadear uma invenção militar no leste e sul da Ucrânia". Ele disse que sua declaração se baseava em relatos de organizações não-governamentais. Fonte: Associated Press.