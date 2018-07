Forças rebeldes dominam maior parte de cidade natal de Kadafi

BENGHAZI - As forças leais ao governo de transição da Líbia tomaram o controle, nesta sexta-feira, 6, da maior parte de Sirte, a cidade natal do ditador Muamar Kadafi. O repórter da BBC Jonathan Head, que está na cidade - um dos poucos bastiões remanescentes do coronel no país -, disse que os rebeldes, no entanto, ainda enfrentam resistência por parte de combatentes aliados do regime.

Veja também:

OPINE: Onde se esconde Kadafi?

ESPECIAL: Quatro décadas de ditadura na Líbia

ARQUIVO: ‘Os líbios deveriam chorar’, dizia Kadafi

Milhares de civis conseguiram abandonar a cidade, mas acredita-se que muitos outros ainda estejam ilhados ali, em meio ao fogo cruzado. Sirte está sendo alvejada com disparos de tanques e morteiros, e diversos prédios foram incendiados. As forças aliadas ao Conselho Nacional de Transição (CNT) estão a apenas um quilômetro do centro da cidade.

A ofensiva parece ser a investida final contra o importante bastião de Khadafi e, caso vitoriosa, pode ser decisiva para a consolidação do poder do CNT na Líbia. Na quinta-feira, um dos comandantes das tropas rebeldes, Abdel Salam Gadallah, disse esperar que "no máximo em dois dias" a cidade seria completamente tomada.

Mortes

Um centro de conferências da cidade foi tomado por simpatizantes de Khadafi e se tornou um front de combate.

O administrador de um hospital próximo a Sirte disse à agência France Presse ter contabilizado, no meio do dia (horário local), dez mortos e 150 feridos, entre combatentes e civis. Ele também disse que duas ambulâncias foram atingidas por disparos feitos por aliados do coronel, e dois paramédicos ficaram feridos.

Há alguns dias, as tropas do CNT convocaram os civis a abandonar Sirte, mas muitos - feridos, sem meios de transporte ou ameaçados por simpatizantes de Kadafi - não puderam deixar a cidade.

A forte ofensiva, lançada na última quinta-feira, ocorreu poucas horas depois de Kadafi convocar os líbios a sair "aos milhões" às ruas do país, para resistir ao governo interino do CNT. Em uma mensagem de áudio divulgada por uma TV síria, o coronel - cujo paradeiro ainda é desconhecido - rejeitou a legitimidade do CNT e disse que "não teme ninguém".

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.