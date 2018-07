Forças revolucionárias anti-Kadafi avançam em Sirte

As forças anti-Kadafi capturaram o Centro de Convenções Ouagadougou e o hospital Ibn Sina, na parte sul de Sirte. Os combatentes leais a Kadafi enfrentam as forças em uma forte batalha na rua ao redor da Praça Verde, no centro da cidade.

Hoje, centenas de civis feridos lotavam os corredores do hospital. Não havia eletricidade nem água, e apenas alguns estudantes de medicina e enfermeiras atendiam os pacientes.

Sirte é a última grande cidade ainda nas mãos dos que são leais a Kadafi. As informações são da Associated Press.