Forças revolucionárias tentam controlar Sirte As forças revolucionárias do governo interino da Síria cercaram a cidade natal de Muamar Kadafi, Sirte, preparando-se para mais uma tentativa de tomar a cidade, um dos últimos focos de apoio ao líder fugitivo. As forças anti-Kadafi chegaram a menos de 500 metros do local onde estão concentrados os defensores de Kadafi, aos arredores do centro de conferências de Ouagadougou e da Praça Verde, no coração de Sirte.