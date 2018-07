Forças revolucionárias tomam base de leais a Kadafi

A incapacidade de tomar Sirte, mais importante reduto dos defensores de Kadafi, mais de seis semanas após as forças anti-Kadafi tomarem a capital, atrapalhou os esforços dos novos líderes da Líbia para determinar um cronograma para as eleições e avançar com a transição para a democracia.

Os defensores de Kadafi também detêm o enclave de Bani Walid, onde as forças revolucionárias relataram ter avançado após semanas de ações. Acredita-se que figuras de alto nível do antigo regime estariam em Bani Walid.

A liderança de transição afirmou que vai declarar a liberação após a captura de Sirte, porque isso significará que detém todos os portos do país. O líder de facto da Líbia, Mustafa Abdul-Jalil, chefe do Conselho Nacional de Transição, afirmou hoje que combatentes anti-Kadafi conseguiram enormes avanços em Sirte e em Bani Walid.

"Eu acredito, se Deus quiser, que a liberação dessas cidades acontecerá dentro nesta semana", disse Abdul-Jalil a repórteres em Trípoli. Ele afirmou que as forças revolucionárias em Sirte avançaram pelo centro da cidade em forte combate e que agora estão retirando a resistência.

Em Bani Walid, os combatentes expulsaram as forças de Kadafi do aeroporto, disse Abdullah Kenshil, que liderou negociações pelos revolucionários para que houvesse uma entrega pacífica da cidade. "A tomada de Bani Walid é iminente", disse ele. "Os combatentes estão a apenas um quilômetro do centro de Bani Walid."

Localizada 400 quilômetros a sudeste de Trípoli, Sirte é determinante para a unidade física do país de 6 milhões de pessoas, pois encontra-se no centro da planície costeira onde a maioria dos líbios vive, bloqueando as rotas mais fáceis entre o leste e o oeste.

Hoje, o Centro de Convenções Ouagadougou, complexo que Kadafi usou para reuniões internacionais, estava em ruínas. Durante a tomada, combatentes de Kadafi usaram o local como base. De lá eles puderam dominar a vizinhança e atacar revolucionários que tentavam entrar em Sirte.

No hospital Ibn Sina, centenas de civis feridos lotavam os corredores. Não havia eletricidade nem água, e apenas alguns estudantes de medicina e enfermeiras atendiam os pacientes.

As forças revolucionárias também controlam agora a Universidade de Sirte. Conforme eles avançam, as forças defensoras de Kadafi combatem em um perímetro que encolhe cada vez mais, formado apenas por um complexo de palácios, alguns prédios residenciais e um hotel perto do centro da cidade. As informações são da Associated Press.