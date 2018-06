Forças sírias capturam cidade perto de instalação de armas químicas, diz grupo

BEIRUTE - Forças do governo sírio capturaram uma cidade no norte do país, perto de uma instalação ligada ao programa de armas químicas, após dias de confrontos intensos, disse um grupo que monitora a violência.

A cidade, Safira, fica localizada em uma estrada estratégica que pode ser usada para ajudar áreas controladas pelo governo de Bashar Assad em Alepo. O local estava sob controle de rebeldes, incluindo alguns militantes ligados à Al-Qaeda.

"Forças do governo tomaram o controle da cidade estratégica de Safira após dias de confrontos e bombardeios pesados", disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha. O Observatório, que monitora a violência na Síria por meio de uma rede de fontes espalhadas pelo país, não deu mais detalhes. Não havia relatos sobre Safira na mídia estatal síria.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), que possui equipes na Síria para eliminar o arsenal químico do país, informou na quinta-feira que seus inspetores não puderam visitar dois locais por questões de segurança.

A Opaq não identificou quais eram os locais, mas uma fonte com conhecimento das operações da entidade disse que um deles ficava em Safira. A instalação de armas químicas no local já estava sob controle do governo, mas os equipamentos foram retirados devido aos confrontos na proximidade, segundo a Opaq./ REUTERS