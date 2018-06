Forças sírias e oposição cometem crimes, diz ONU

GENEBRA - Forças de segurança sírias e grupos armados de oposição têm cometido assassinatos, torturado pessoas e abusado de crianças durante os 15 meses de levante contra o governo do presidente Bashar Assad, afirmou nesta quinta-feira, 24, uma painel de especialistas em direitos humanos apontado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Veja também:

Síria ainda tem crimes contra os direitos humanos, diz ONU

Sanções contra a Síria já custaram US$ 4 bi ao país

O grupo afirmou, porém, que as forças de segurança são responsáveis pela maior parte de violência cometida no país.

As descobertas feitas pela Comissão Internacional Independente de Investigação sobre a Síria mostram um assustador padrão de abusos cometidos pelos dois lados do conflito que, segundo o grupo, tem se tornado "cada vez mais militarizado", apesar dos esforços de cessar-fogo da ONU.

O relatório foi escrito com base em centenas de entrevistas realizadas desde março com vítimas e testemunhas que fugiram do país. O painel, formado por três pessoas, disse que o conflito se transformou e que agora o governo enfrenta combatentes bem organizados, que também incluem desertores.

Os abusos aos direitos humanos cometidos por forças do governo ocorrem "com mais frequência durante ataques militares de larga escala em locais específicos conhecidos por abrigar desertores e simpatizantes da oposição", diz o documento.

As informações são da Associated Press.