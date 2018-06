Forças sírias intensificam ataque em fronteira com o Líbano

DAMASCO - As forças do presidente sírio, Bashar Assad, e a milícia libanesa Hezbollah, aliada a ele, intensificaram os ataques na estratégica cidade de Yabroud, na fronteira com o Líbano, disseram ativistas nesta quarta-feira, num aparente preparativo para expulsar os rebeldes.

O ataque é a medida mais recente da campanha de Assad e do Hezbollah para assegurar domínio na região da fronteira sírio-libanesa e fortificar a posição do presidente na região central da Síria, da capital Damasco até a costa do país.

Mais de 10 ataques aéreos já atingiram a região montanhosa de fronteira na quarta-feira, disse o Observatório Sírio de Direitos Humanos, depois de uma noite de intensos combates entre as forças de Assad e a oposição.

"Os ataques se intensificaram fortemente, mas não está claro se a ofensiva em Yabroud começou ou se está abrindo caminho para um ataque principal", disse o chefe do Observatório, Rami Abelrahman. A emissora de TV árabe Al Meyadeen descreveu o ataque como o início de uma ofensiva militar mais ampla.

Vários grupos de ativistas disseram que o Hezbollah estava envolvido no ataque. / REUTERS