Forças sírias matam 9 pessoas da mesma família Pelo menos dez civis, nove dos quais pertenciam à mesma família, foram mortos num bombardeio lançado nesta terça-feira por forças do governo sírio em um vilarejo agrícola no noroeste do país, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma organização não-governamental (ONG) com sede em Londres.