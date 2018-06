Forças sírias matam pelo menos 40 em dois distritos de Damasco

Texto atualizado às 11h09

BEIRUTE - Forças do governo da Síria bombardearam dois distritos da capital, Damasco, antes de soldados apoiados por tanques de guerra percorrerem casas em busca de rebeldes, matando pelo menos 40 suspeitos, afirmaram ativistas nesta quarta-feira, 22.

No início da manhã, as tropas do regime do presidente Bashar Assad lançaram morteiros contra o bairro nobre de Kafar Soussa e a área adjacente de Nahr Eishah. Os ataques parecem ter como objetivo matar ou capturar os rebeldes que usaram as duas vizinhanças como base para lançar investidas contra o aeroporto militar de Mazzeh.

Não está claro se os mortos foram pegos nos bombardeios ou assassinados nas incursões que seguiram. Ativistas, incluindo um que conversou de Kafar Soussa com a Associated Press via Skype, falaram de execuções.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseado em Londres, afirmou que 20 pessoas foram mortas somente em Kafar Soussa. Outros ativistas, que pediram para não serem identificados, relataram outras 11 mortes.

As informações são da Associated Press.