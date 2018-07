Forças taleban afirmam ter apoio do Paquistão Militantes de médio escalão do Taleban confirmaram à BBC que o grupo recebe apoio - armas e treinamento - da inteligência do Paquistão. O governo de Islamabad prontamente desmentiu a informação. Governos ocidentais afirmam que o Paquistão nunca cortou de fato os laços com o Taleban, grupo que ajudou a criar e com o qual manteve relações formais até 2001.