Forças ucranianas dizem estar perto de tomar Donetsk de rebeldes

As Forças Aramadas ucranianas disseram nesta segunda-feira que estão se preparando para uma "fase final" da retomada da cidade de Donetsk das mãos de separatistas pró-russos, depois de terem ganhos significativos que dividiram as forças rebeldes no terreno.

O porta-voz Andriy Lysenko disse que as tropas de Kiev já haviam separado Donetsk da outra principal cidade controlada pelos rebeldes, Luhansk, a 150 quilômetros, na fronteira com a Rússia.

"As forças da operação antiterrorista estão se preparando para a fase final da libertação de Donetsk", disse Lysenko à Reuters.

"Nossas forças cortaram completamente Donetsk de Luhansk. Estamos trabalhando para libertar as duas cidades, mas é melhor libertar Donetsk primeiro. É mais importante."

A cidade, que tinha uma população antes do conflito de 900.000 pessoas, sofreu com bombas e disparos de arma de fogo no fim de semana, e o armamento pesado continuou até segunda-feira nos arredores da cidade.

Embora o governo diga que está apertando um cordão de isolamento em torno dos separatistas em Donetsk, em meio a mudanças na liderança rebelde e deserções em suas fileiras, regiões do leste ainda estão sob controle dos separatistas pró-Rússia, incluindo Luhansk, Horlivka, ao norte de Donetsk, e Makiyivka, a leste.