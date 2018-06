Formação de governo depende de socialistas O Partido Socialista da Sérvia deve ser o fiel da balança do novo governo parlamentarista do país, após os democratas pró-União Europeia terem sido derrotados pelos nacionalistas do Partido Progressista Sérvio no domingo. Terceira força do Parlamento, o partido do ex-presidente Slobodan Milosevic governa em coalizão com os democratas, mas esperará o 2.º turno da eleição presidencial para declarar seu apoio.