Forte explosão em Tel Aviv indica novos ataques

Segundo a polícia israelense, apesar das sirenes alertando para o ataque aéreo e da explosão, o míssil caiu no mar, próximo à região de Tel-Aviv. Uma testemunha teria visto o projétil cair na água a cerca de 200 metros da embaixada dos Estados Unidos, criando pânico entre as pessoas que estavam na praia. Ontem, um foguete foi disparado de Gaza e também atingiu o mar próximo à cidade, que fica na costa do Mar Mediterrâneo. As informações são da Dow Jones.