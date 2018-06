Forte tempestade de neve ameaça o leste dos EUA; voos são cancelados

WASHINGTON - Uma grande área e a costa do leste dos EUA se preparam para a chegada de uma forte nevasca nas próximas horas. O governo federal anunciou que suas agências fechariam ao meio-dia (horário local), as escolas teriam as aulas suspensas e o transporte público - metrô e ônibus - também suspenderia suas operações a partir de amanhã.

Na noite de quinta-feira, as principais companhias aéreas dos EUA anunciaram o cancelamento de mais de mil voos programados para hoje e amanhã. A tempestade de neve pode estabelecer novos recordes.

Washington, Nova York e outras cidades prepararam grandes frotas de escavadeiras de neve e moradores estocaram mantimentos à espera de uma tempestade de inverno que deve despejar até 76 centímetros de neve sobre a região.

Ao menos cinco Estados americanos declararam estado de emergência desde a tarde de quinta-feira, à medida que a primeira grande tempestade na costa do Atlântico começou a se deslocar sobre a região centro-sul dos EUA, antes de entrar no curso esperado em direção norte e leste.

Alertas de rajadas de vento foram emitidos no Distrito Federal de Washington e em Baltimore, com condições extremas esperadas para a tarde de sexta-feira, enquanto Nova York se prepara para receber as primeiras pancadas de neve no sábado de manhã.

A autoridade de transporte público de Washington, que inclui o segundo sistema de metrô mais movimentado dos EUA, disse que vai suspender suas operações de sexta à noite até domingo.

A Guarda Nacional da Virgínia disse que planejava mobilizar até 300 soldados para auxiliar nas operações de resposta à tempestade.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA informou que as condições de tempestade podem ter proporções letais ao longo de maior parte da costa do Atlântico na noite de sexta e na manhã de sábado. / REUTERS e NYT