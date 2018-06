Forte terremoto atinge a costa do Chile Um forte tremor de terra atingiu há pouco o Chile e foi sentido na capital do país, Santiago. De acordo com o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o tremor de terra alcançou 6,6 graus de magnitude e ocorreu no leito submarino, a 10 quilômetros de profundidade e a 65 quilômetros de Coquimbo.