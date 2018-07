Forte terremoto atinge a ilha de Rodes, na Grécia Um forte terremoto atingiu a Ilha de Rodes, ao sudeste da Grécia, neste domingo. Até o momento não foram registrados prejuízos ou vítimas. O Instituto de Geodinâmica de Atenas informou que o tremor teve uma magnitude de 5,8 graus na escala Richter e seu epicentro foi no Mar Egeu, a cerca de 490 quilômetros de Atenas e entre a Ilha de Rodes e o oeste da Turquia. As informações são da Associated Press.