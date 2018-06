Forte terremoto atinge Cidade do México

O tremor de magnitude 6,8 atingiu teve o epicentro próximo de Tecpan de Galeana, no estado de Guerrero, no sul do país, cerca de 303 quilômetros a sudoeste da Cidade do México, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. Não houve relatos imediatos de feridos ou danos.

O terremoto foi bastante superficial, com uma profundidade de 10 quilômetros. Houve apenas um tremor leve na cidade de Acapulco, de acordo com um repórter da Associated Press.