Forte terremoto atinge Colômbia

Um forte terremoto atingiu a Colômbia neste domingo, assustando os residentes do sudoeste da nação andina, embora não haja relatos de mortes ou grandes danos, disseram autoridades.

O terremoto de magnitude 7,1 teve seu epicentro na província de Cauca, no sudoeste da Colômbia, com uma profundidade de cerca de 167 quilômetros, disseram oficiais colombianos.

"Até agora não há relatos de danos em nenhuma parte do país, somente do que foi sentido", disse Jaime Raigosa, coordenador do National Seismological Network. "Felizmente, o terremoto foi profundo."

O Centro de Pesquisa Geológica dos EUA relatou tremores de magnitude 7,4, mas depois rebaixou para 7,1 graus.

O terremoto foi sentido até a fronteira do Equador, mas as autoridades não relataram danos no país. O Pacific Tsunami Warning Center afirmou que não havia risco de Tsunamis.

(Reportagem de Jack Kimball, Luis Jaime Acosta, Nelson Bocanegra em Bogotá, Eduardo Garcia em Quito e Doina Chiacu em Washington)