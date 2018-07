Forte terremoto atinge Japão mas não deixa vítimas

Também não houve tsunamis em decorrrência dos tremores.

O terremoto atingiu 4 graus na capital Tóquio, Fukushima e arredores na escala de intensidade japonesa que mede o grau do deslocamento, de acordo com a Agência de Meteologia do Japão, que usa uma metodologia diferente da usada pelos Estados.

O epicentro do terremoto ocorreu ao sul da capital japonesa em ilhas do Pacífico, durante a madrugada deste domingo.

(Redação de Cingapura, com reportagem adicional de Taiga Uranaka e Kiyoshi Takenaka)