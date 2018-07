Forte terremoto atinge nordeste do Japão, sem tsunami Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,4 graus sacudiu o nordeste japonês neste sábado, informou a Agência Meteorológica do Japão. O tremor, que ocorreu às 3h54 da madrugada de domingo (15h54 de sábado no Brasil) também foi sentido na capital Tóquio.