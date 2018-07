Forte terremoto atinge o sul do Quirguistão

O epicentro do terremoto foi localizado em uma área situada a 400 quilômetros de Bishkek, a capital quirguiz. A maior cidade mais próxima do epicentro é Fergana, no vizinho Usbequistão. Em Andijan, outra cidade no lado usbeque da fronteira, moradores relataram que as pessoas saíram correndo em pânico pelas ruas no meio da noite. Andijan fica a cerca de cem quilômetros do epicentro.

Um terremoto na casa dos seis graus é capaz de causar extensos danos, mas isso depende de uma série de fatores, como a profundidade do tremor e a distância entre o epicentro e áreas de grande densidade demográfica. As informações são da Associated Press.