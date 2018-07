Forte terremoto mata 10 pessoas na Guatemala

Pacífico. Pessoas saíram correndo dos prédios na Cidade do México, na Cidade da Guatemala e nas cidades do Estado mexicano de Chiapas. O governo da Nicarágua emitiu um alerta de tsunami para a costa do país no Pacífico, mas o alerta foi retirado após algumas horas.A cidade mais atingida na Guatemala parece ter sido a de San Marcos, 128 quilômetros ao norte do epicentro do terremoto submarino.

Um repórter da imprensa guatemalteca em San Marcos disse à rádio Emisoras Unidas que as casas desabaram sobre os moradores e os destroços esmagaram vidros das janelas e televisores. O Corpo de Bombeiros de San Marcos informou que uma escola desabou e deixou pelo menos oito feridos, que foram levados a um hospital local. Ocorreram cortes no fornecimento de eletricidade e das linhas de telefone na região.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.