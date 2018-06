Forte terremoto no Japão deixa 23 pessoas feridas

De acordo com autoridades do país, 23 pessoas ficaram feridas no terremoto de magnitude 6,3 que sacudiu o oeste do Japão na madrugada deste sábado. Deste total, sete estão em estado grave. Até o momento, não há registro de mortos.

A Agência de Meteorologia do país informou que novos tremores devem ocorrer nesta semana. O abalo sísmico deste sábado ocorreu às 5h33 locais (17h33 em Brasília), ao sul de Kobe, a nove quilômetros da cidade japonesa de Sumoto e a 465 quilômetros de Tóquio. As informações são da Associated Press.