Forte terremoto sacode o leste da Indonésia

O tremor de 6,3 graus ocorreu a uma profundidade de 34 quilômetros e a uma distância de 139 quilômetros de Ambon, capital da província de Molucas, informa o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

A Indonésia repousa sobre o chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma das regiões de maior atividade sísmica do planeta, e foi palco de diversas catástrofes naturais ao longo dos últimos anos, entre elas o tsunami do fim de 2004, no qual mais de 230.000 pessoas morreram ou desapareceram. As informações são da Associated Press.